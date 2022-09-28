Игорь Энрике да Силва Ногейра перебрался в Металлист 1925, сообщает официальный сайт клуба . 18-летний хавбек подписал контракт на три года.

Эдмар официально вернулся в УПЛ – четвертая попытка помочь Металлисту 1925

Бразилец выбрал себе 33-й номер, первые шаги в Украине он будет делать в юношеском коллективе харьковчан. Предыдущим клубом Ногейры был Америка Минейру, где он наиграл 39 матчей и забил 3 мяча в юношеской и молодежной командах.

К слову, Металлист 1925 U-19, за который будет выступать Игорь, ближайший поединок проведет 29 сентября, соперником будут сверстники из Колоса.