СК Днепр-1 здорово начал чемпионат, разгромив Динамо и одолев Верес без пропущенных голов. В матче с Металлистом 1925 он считался фаворитом, однако соперник был очень непрост – харьковчане отобрали очки у Шахтера и перестреляли Ворсклу, не зная поражений на старте сезона. К тому же подопечные Александра Кучера были утомлены тяжелым противостоянием с АЗ посреди недели.

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К сожалению, для болельщиков "желто-синих" днепровцы доминировали во встрече. "Спортклубовцы" в первом тайме владели мячом 60% игрового времени, вели по ударам со счетом 8:2 (в створ – 2:0) и создали два голевых момента. Два из них упустил Довбик, который из пределов штрафной дважды пробивал по нижним углам – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Кроме этого, ещё можно вспомнить врывание Гуцуляка на правый край с ударом в дальний, но он оказался слишком слабым.

Отдыхать команды отправились с нулями на табло, а вот на старте второго тайма Металлист 1925 удивил. Во-первых, команда неплохо закрылась в среднем блоке, мало разрешая днепровцам. Во-вторых, харьковчане создали свой первый момент – это Борячук на 50-й минуте получил разрезную передачу и вышел почти один на один с Валефом. К сожалению для "желто-синих", мяч после удара Андрея прокатился рядом с дальней штангой.

СК Днепр-1 довольно быстро адаптировался к игре Металлиста 1925, начав растягивать оборону соперника и создавая изоляции на флангах. На 60-й минуте это могло завершиться голом Назаренко – Александр получил пас от Довбика и с левого края штрафной пробил в ближнюю штангу! Еще через две минуты "спортклубовцы" добились своего: Назаренко заработал угловой, Амаш выполнил навес, а Адамюк замкнул - 1:0!

На 66-й минуте подопечные Александра Кучера еще и удвоили свое преимущество. Адамюк запустил высокую подачу по правому флангу, Назаренко сбросил ее на ход Довбику, а Артем ворвался на правый край штрафной площади и покатил мяч мимо Мозиля – 2:0! Это его дебютный гол в сезоне. На 68-й форвард мог и дубль оформить, пробив метров с пяти после прострела Пихалёнка, но поразить ворота не удалось.

Металлист 1925 в последние 20 минут так и не смог ничем ответить, хотя Валерий Кривенцов выпустил Русина, Кравченко и новичка Вачиберадзе. Александр Кучер, в свою очередь, бросил в бой Горбунова, Когута, Громова и Балули.

Эти замены проявили себя шикарно: Балули на 82-й минуте классно пробивал из-за пределов штрафной в дальнюю девятку (Мозиль парировал), а на 89-й минуте Громов устроил разгром – он пробил в ближний угол после прорыва Когута по правому флангу. 3:0!

СК Днепр-1 набрал 9 очков и поднялся на вторую позицию в таблице, имея игру в запасе. Металлист с 5 зачетными баллами в активе держится восьмым.

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