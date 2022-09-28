Ігор Енріке да Сілва Ногейра перебрався у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт клубу. 18-річний хавбек підписав контракт на три роки.

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Бразилець обрав собі 33-й номер, перші кроки в Україні він робитиме у юнацькому колективі харків’ян. Попереднім клубом Ногейри був Амеріка Мінейру, де він награв 39 матчів і забив 3 м'ячі у юнацькій та молодіжній командах.

До слова, Металіст 1925 U-19, за який виступатиме Ігор, найближчий поєдинок проведе 29 вересня, суперником будуть однолітки з Колоса.

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