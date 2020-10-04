Атакующий полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив продолжит карьеру в Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Мариуполь усилился полузащитником Шахтера

19-летний футболист будет выступать за представителя Первой лиги на правах аренды до конца этого сезона. В новой команде Дмитрий будет носить футболку под 88-м номером.

Интересно, что всего 10 дней назад Крыськив пополнил состав Мариуполя, но не успел сыграть за команду ни одного официального матча. О причинах неожиданного ухода из команды Остапа Маркевича не сообщается.

Напомним, Крыськив – воспитанник харьковского футбола. Выпускник академии Шахтера. Провел за молодежную команду "горняков" (где был капитаном) 46 матчей, в которых забил 5 голов. Также в активе Дмитрия 17 игр в Юношеской Лиге УЕФА (в период с 2017 по 2019 годы). Провел 2 матча в составе молодежной сборной Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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