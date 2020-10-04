Атакувальний півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів продовжить кар'єру у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Маріуполь підсилився півзахисником Шахтаря

19-річний футболіст виступатиме за представника Першої ліги на правах оренди до кінця цього сезону. У новій команді Дмитро носитиме футболку під 88-м номером.

Цікаво, що лише 10 днів тому Криськів поповнив склад Маріуполя, але не встиг зіграти за команду жодного офіційного матчу. Про причини несподіваного відходу з команди Остапа Маркевича не повідомляється.

Нагадаємо, Криськів – вихованець харківського футболу. Випускник академії Шахтаря. Провів за молодіжну команду "гірників" (де був капітаном) 46 матчів, в яких забив 5 голів. Також в активі Дмитра 17 ігор в Юнацькій Лізі УЄФА (в період з 2017 по 2019 роки). Провів 2 матчі у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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