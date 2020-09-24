Полузащитник донецкого Шахтера Дмитрий Крыськив продолжит карьеру в Мариуполе, сообщает официальный сайт азовского клуба.

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19-летний футболист будет выступать в команде Маркевича на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Напомним, Крысько – воспитанник харьковского футбола. Выпускник академии Шахтера. Провел за молодежную команду "горняков" (где был капитаном) 46 матчей, в которых забил 5 голов. Также в активе Дмитрия 17 игр в Юношеской Лиге УЕФА (в период с 2017 по 2019 годы). Провел 2 матча в составе молодежной сборной Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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