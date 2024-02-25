Динамо обыграло Металлист 1925 в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24".

Гармаш на 5-й минуте открыл счет во встрече, классно пробив в ближнюю девятку. Перед перерывом Динамо отыгралось – Кабаев мощным ударом прошил Мозиля после розыгрыша углового.

Динамо победило Металлист 1925 в первом официальном матче в 2024 году – Гармаш сделал шоу за тайм, Ванат оформил 2+1

Во втором тайме киевляне забили за 7 минут дважды, авторами голов стали Ванат и Буяльский. Фримпонг отыграл один мяч, но Ванат быстро оформил дубль, удачно сыграв на добивании.