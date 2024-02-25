Гол Гармаша в видеообзоре матча Металлист 1925 – Динамо – 2:4
18:18 - Читати українською
Динамо обыграло Металлист 1925 в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24".
завершено
Владислав Кабаев 43’
Владислав Ванат 62’
Владислав Ванат 76’
5’ Денис Гармаш
43’ Владислав Кабаев
62’ Владислав Ванат
76’ Владислав Ванат
Гармаш на 5-й минуте открыл счет во встрече, классно пробив в ближнюю девятку. Перед перерывом Динамо отыгралось – Кабаев мощным ударом прошил Мозиля после розыгрыша углового.
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Во втором тайме киевляне забили за 7 минут дважды, авторами голов стали Ванат и Буяльский. Фримпонг отыграл один мяч, но Ванат быстро оформил дубль, удачно сыграв на добивании.
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