"Место обезьяны – на дереве": легенда Арсенала страдает от постоянной расистской травли

Легендарный нападающий Арсенала Иан Райт пожаловался на ежедневные оскорбления на расистской почве в соцсетях.

"Это не единичные случаи! Это происходит каждый день. Вот, что мне прислали за то, что я вчера запостил на тему BlackLivesMatter. Оскорбления начались еще неделю назад, эти насмешки ужасны", – поделился Райт в своем твиттере.

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Отметим, что Иану сильно достается в соцсетях за его цвета кожи. Некоторые называют его "обезьяной, которой место на дереве", другие "отправляют" на хлопковые плантации.

Напомним, Райт выступал за Арсенал с 1991 по 1998 годы, в общем проведя 252 матча за "канониров" и отметившись 149 голами.

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