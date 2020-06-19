"Місце мавпи – на дереві": легенда Арсенала страждає від постійних расистських цькувань

Легендарний нападник Арсенала Іан Райт поскаржився на щоденні образи на расистському підґрунтті в соцмережах.

"Це не поодинокі випадки! Це відбувається кожного дня. Ось, що мені прислали за те, що я вчора запостив на тему BlackLivesMatter. Образи почалися ще тиждень тому, ці насмішки жахливі", – поділився Райт у своєму твіттері.

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Зазначимо, що Іану сильно дістається в соцмережах через його колір шкіри. Деякі називають його "мавпою, якій місце на дереві", інші "відправляють" на бавовняні плантації.

Нагадаємо, Райт виступав за Арсенал з 1991 по 1998 роки, загалом провівши 252 матчі за "канонірів" та відзначившись 149 голами.

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