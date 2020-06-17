Артета признался, что Гвардиола начал влиять на него еще 20 лет назад

Накануне очной дуэли с Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о своем оппоненте.

"Гвардиола повлиял на меня, когда мне было 15 лет, и мы встретились в Барселоне как футболисты.

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Он оказал огромное влияние на мою тренерскую карьеру и личную жизнь. Если я должен рассказать о том, каким человеком он является, о его ценностях, о том, как он относился ко мне и о том, как строит коммуникацию с игроками и персоналом, то это феноменально.

Я перенял у него много аспектов, как тренер. Вместе мы пережили несколько невероятных моментов, в том числе и сложных, но наша совместная работа стала невероятным опытом для меня", – признался тренер "канониров" в комментарии официальному сайту клуба.

К слову, Артета в течение 3,5 лет был ассистентом Гвардиолы в Манчестер Сити. В декабре 2019-го он покинул Этихад ради самостоятельной работы с Арсеналом.

Напомним, что уже сегодня, 17 июня, Манчестер Сити и Арсенал сойдутся в рамках 28-го тура АПЛ. Начало поединка в 22:00.

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