Место Карпат в следующем сезоне определится 21 августа – Первая и Вторая лиги утвердят формат и состав участников

Исполняющий обязанности президента ПФЛ Александр Каденко сообщил дату решения ключевых вопросов по следующим розыгрышам Кубка Украины, Первой и Второй лиги.

"Жеребьевка Кубка должна состояться 18 августа. Что касается чемпионата, то мы рассчитываем, что в Первой лиге будет выступать 18 команд, а во Второй – 24, разбитые на две подгруппы по территориальному принципу.

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Состав участников и календарь соревнований должен быть утвержден на Конференции ПФЛ, которая состоится 21 августа. На сегодняшний момент мне неизвестно, где будут играть львовские Карпаты, дисквалифицированные за две неявки", – заявил Каденко в комментарии Meta-ratings.

К слову, сегодня обновленные Карпаты провели свой первый спарринг, в котором победили Львов U-21 со счетом 5:2.

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