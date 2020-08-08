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Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників

20:29 - Читать на русском
Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників
Гравці Карпат / Сайт клубу

Виконувач обов'язків президента ПФЛ Олександр Каденко повідомив дату вирішення ключових питань щодо наступних розіграшів Кубка України, Першої та Другої ліги.

"Жеребкування Кубка повинно відбутися 18 серпня. Що стосується чемпіонату, то ми розраховуємо, що в Першій лізі виступатиме 18 команд, а у Другій – 24, розбиті на дві підгрупи за територіальним принципом.

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Склад учасників та календар змагань повинен бути затверджений на Конференції ПФЛ, яка відбудеться 21 серпня. На сьогоднішній момент мені невідомо, де гратимуть львівські Карпати, дискваліфіковані за дві неявки", – заявив Каденко в коментарі Meta-ratings.

До слова, сьогодні оновлені Карпати провели свій перший спаринг, в якому здолали Львів U-21 з рахунком 5:2.

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