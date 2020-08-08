Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників

"Жеребкування Кубка повинно відбутися 18 серпня. Що стосується чемпіонату, то ми розраховуємо, що в Першій лізі виступатиме 18 команд, а у Другій – 24, розбиті на дві підгрупи за територіальним принципом.

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Склад учасників та календар змагань повинен бути затверджений на Конференції ПФЛ, яка відбудеться 21 серпня. На сьогоднішній момент мені невідомо, де гратимуть львівські Карпати, дискваліфіковані за дві неявки", – заявив Каденко в коментарі Meta-ratings.

До слова, сьогодні оновлені Карпати провели свій перший спаринг, в якому здолали Львів U-21 з рахунком 5:2.

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