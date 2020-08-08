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Карпаты взяли на просмотр трех новичков – один из них сразу получил капитанскую повязку

18:22 - Читати українською
Карпаты взяли на просмотр трех новичков – один из них сразу получил капитанскую повязку
Назар Вербный / Сайт Карпат

Карпаты продолжают строить планы по усилению состава перед стартом сезона 2020/21.

В спарринге против Львова U-21 приняли участие трое потенциальных новичков, информирует официальный сайт "львов".

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Самый опытный из них – Назар Вербный, который сразу получил капитанскую повязку. 23-летний хавбек уже имеет в своем активе 49 матчей за Карпаты. Последним его клубом был донецкий Олимпик.

Двое других игроков воспитывались в системе Карпат, однако за первую команду не провели ни одного матча. Это 25-летний полузащитник Игорь Поручинский и форвард Юрий Верещак, который старше на один год. Последний в матче против Львова U-21 отметился голом.

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Карпаты Карпаты Назар Назар Вербный Игорь Игорь Поручинский
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