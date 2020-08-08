Карпаты взяли на просмотр трех новичков – один из них сразу получил капитанскую повязку

В спарринге против Львова U-21 приняли участие трое потенциальных новичков, информирует официальный сайт "львов".

Уверенный дебют обновленных Карпат в видеообзоре матча против Львова U-21

Самый опытный из них – Назар Вербный, который сразу получил капитанскую повязку. 23-летний хавбек уже имеет в своем активе 49 матчей за Карпаты. Последним его клубом был донецкий Олимпик.

Двое других игроков воспитывались в системе Карпат, однако за первую команду не провели ни одного матча. Это 25-летний полузащитник Игорь Поручинский и форвард Юрий Верещак, который старше на один год. Последний в матче против Львова U-21 отметился голом.

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова