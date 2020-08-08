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Карпаты в первом спарринге межсезонья обыграли Львов в матче с семью голами

13:23 - Читати українською
Карпаты в первом спарринге межсезонья обыграли Львов в матче с семью голами
Карпаты – Львов – 5:2

Львовские Карпаты начали подготовку к новому сезону товарищеским матчем против ФК Львов.

Товарищеский матч

Карпаты – Львов – 5:2

Голы: Гудзинский, 38, игрок на просмотре, 53, Козак, 67, 73, Карабин, 76 – Слюсарь, 58 (авт), Химчак, 90

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В первом поединке в рамках подготовки к старту сезона львовяне под руководством Романа Гнатива, тренера юниорской команды, уверенно победили ПФК Львов. Поединок состоялся на загородной тренировочной базе "львов" в Брюховичах, сообщает пресс-служба клуба.

Матч завершился уверенной победой Карпат, которые смогли забить в ворота соперника 5 голов, на что Львов смог ответить лишь дважды.

По итогам прошлого сезона УПЛ, "зелено-белые" заняли последнее место и покинули элитный дивизион. Однако Карпаты не смогли доиграть чемпионат, поскольку были сняты с розыгрыша из-за неявки на два матча без уважительных причин.

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