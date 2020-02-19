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Месси зажигает на тренировке – эффектное видео выстрела через себя

17:07 104 Читати українською
Месси зажигает на тренировке – эффектное видео выстрела через себя
Лионель Месси / Твиттер ФК Барселона

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остается собой даже во время тренировок.

32-летний нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси продемонстрировал самоотверженное отношение к делу во время очередной тренировки своей команды.

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Во время одного из упражнений шестикратный обладатель "Золотого мяча", получив скидку головой от чилийского полузащитника команды Артуро Видаля, эффектно, в падении через себя, нанес разящий удар через сетку.

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