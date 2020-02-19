Месси зажигает на тренировке – эффектное видео выстрела через себя

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси остается собой даже во время тренировок.

32-летний нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси продемонстрировал самоотверженное отношение к делу во время очередной тренировки своей команды.

Барселона проведет экстренное заседание правления клуба

Во время одного из упражнений шестикратный обладатель "Золотого мяча", получив скидку головой от чилийского полузащитника команды Артуро Видаля, эффектно, в падении через себя, нанес разящий удар через сетку.

Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу