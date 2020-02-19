Мессі запалює на тренуванні – ефектне відео пострілу через себе

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі залишається собою навіть під час тренувань.

32-річний нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі продемонстрував самовіддане відношення до справи під час чергового тренування своєї команди.

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Під час однієї з вправ шестиразовий володар "Золотого м’яча", отримавши скидку головою від чілійського півзахисника команди Артуро Відаля, ефектно, в падінні через себе, завдав разючого удару через сітку.

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