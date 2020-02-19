toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ ТОТТЕНХЕМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТАР - БЕНФІКА

Мессі запалює на тренуванні – ефектне відео пострілу через себе

19 лютого 17:07 1485 Читать на русском
Мессі запалює на тренуванні – ефектне відео пострілу через себе
Ліонель Мессі / Твіттер ФК Барселона

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі залишається собою навіть під час тренувань.

32-річний нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі продемонстрував самовіддане відношення до справи під час чергового тренування своєї команди.

Барселона проведе екстрене засідання правління клубу

Під час однієї з вправ шестиразовий володар "Золотого м’яча", отримавши скидку головою від чілійського півзахисника команди Артуро Відаля, ефектно, в падінні через себе, завдав разючого удару через сітку.

Мессі залишається, англійський десант на підході: склад Барселони, який здатен повернути колишню славу

blog_ava
Борусія Д здобула перемогу над ПСЖ: тактична перемога Фавра, Неймар і Мбаппе залишають Париж у грі, а Холанд б'є рекорди
19 лютого
10730
Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Артуро Відаль Артуро Відаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
7
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук