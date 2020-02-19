toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Барселона проведет экстренное заседание правления клуба

16:54 114 Читати українською
Барселона проведет экстренное заседание правления клуба
Хосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Руководство каталонского клуба планирует обсудить насущные вопросы на внеочередном заседании.

Барселона планирует сегодня вечером, 19 февраля, провести заседание правления клуба, чтобы обсудить последние события, произошедшие в команде, сообщает Sport.es.

Барселона разорвала контракт с компанией, которая пятнала репутацию игроков – Бартомеу готов наказать виновных

По информации издания, на встрече будут присутствовать четыре вице-президента, секретарь совета директоров и генеральный директор команды. Заседание пройдет под председательством президента клуба Хосепа-Марии Бартомеу. Интересно, что первоначально встреча должна была состоятся 28 февраля.

На заседании планируется обсудить ситуацию с компанией, которую клуб нанял для мониторинга социальных сетей и поддержания имиджа президента клуба (однако оказалось, что компанией были наняты фейковые аккаунты для очернения репутации игроков в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и других).

Также руководство "гранатово-черных" планирует подтвердить трансфер нападающего Леганеса Мартина Брейтвейта, стоимость которого составляет 20 млн евро. Напомним, руководители Ла Лиги позволили Барселоне в течение 15 дней приобрести нового нападающего в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

К слову, сегодня в отставку уже подал финансовый директор Барселоны Монсеррат Фонт. Однако, как отмечают СМИ, такой шаг никак не связан со скандалом вокруг каталонского клуба в последние дни, а вызван профессиональными причинами.

Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу

blog_ava
Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
1851
Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Манчестер Сити
21:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук