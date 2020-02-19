Барселона проведет экстренное заседание правления клуба

Руководство каталонского клуба планирует обсудить насущные вопросы на внеочередном заседании.

Барселона планирует сегодня вечером, 19 февраля, провести заседание правления клуба, чтобы обсудить последние события, произошедшие в команде, сообщает Sport.es.

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По информации издания, на встрече будут присутствовать четыре вице-президента, секретарь совета директоров и генеральный директор команды. Заседание пройдет под председательством президента клуба Хосепа-Марии Бартомеу. Интересно, что первоначально встреча должна была состоятся 28 февраля.

На заседании планируется обсудить ситуацию с компанией, которую клуб нанял для мониторинга социальных сетей и поддержания имиджа президента клуба (однако оказалось, что компанией были наняты фейковые аккаунты для очернения репутации игроков в лице Лионеля Месси, Жерара Пике и других).

Также руководство "гранатово-черных" планирует подтвердить трансфер нападающего Леганеса Мартина Брейтвейта, стоимость которого составляет 20 млн евро. Напомним, руководители Ла Лиги позволили Барселоне в течение 15 дней приобрести нового нападающего в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, при условии, что это будет игрок, выступающий в чемпионате Испании.

К слову, сегодня в отставку уже подал финансовый директор Барселоны Монсеррат Фонт. Однако, как отмечают СМИ, такой шаг никак не связан со скандалом вокруг каталонского клуба в последние дни, а вызван профессиональными причинами.

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