Исторический переход Лионеля Месси из Барселоны в другой клуб приобретает все более четкие очертания.

"У меня есть информация о том, что Лионель Месси и вся его семья ходят на уроки французского языка. Разве нужно брать уроки французского, чтобы подписать контракт с Манчестер Сити? Это не имело бы смысла.

"Не нужно дестабилизировать Барселону": Лапорта "наехал" на ПСЖ из-за заигрываний с Месси

Мой источник очень надежен. Кроме того, Барса находится в финансовом кризисе и больше не может поддерживать зарплату Месси. Его жена также будет участвовать в выборе между Парижем и Манчестером. Париж удерживает инициативу", – заявил журналист Жоффре Гаретье в эфире Canal+.

Напомним, летом контракт Месси с Барселоной завершается, поэтому аргентинец уже сейчас имеет право договариваться с другими клубами.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника