Барселона едва ли не больше всех в Европе испытывает экономические последствия пандемии коронавируса.

Каталонский клуб опубликовал финансовый отчет 2020 года, который заставляет хвататься за голову фанатов "блаугранас".

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Барселона завершила сезон 2019/20 с чистыми убытками в размере 488,4 млн евро, сообщает Marca. Общая сумма достигла астрономической цифры – 1,173 млрд. Из них 730 млн являются краткосрочными, поэтому каталонцы пытаются найти компромисс с кредиторами. Некоторые уже согласились отсрочить расчет к лету 2021, но с другими еще нужно договариваться.

Отмечается, что Барселона рассчитывала получить в нынешнем сезоне 56 млн прибыли благодаря фанатам на домашних матчах, однако пока эти планы "блаугранас" выглядят крайне маловероятными.

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