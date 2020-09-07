Аргентинец первым прибыл на тренировочную базу каталонцев в понедельник, сообщает RAC1.

Месси сдал тест на COVID-19 и готов вернуться в лагерь Барселоны

Месси появился в спорткомплексе Жоана Гампера более чем за час до начала занятия команды Кумана. Начавшаяся в 18:30 по киевскому времени тренировка является первой в подготовке нападающего к новому сезону. Ранее Месси бойкотировал все мероприятия "блаугранас", требуя права на бесплатный переход в другую команду.

Основным претендентом на 33-летнего аргентинца называли английский Манчестер Сити, но Барселона настаивала на выплате клаусулы в размере 700 млн евро. В конце концов, Лионель Месси вынужден был остаться в Барсе еще на один сезон.

"Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы