Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі повертається до командних занять у складі "блаугранас" під керівництвом нового тренерського штабу.

Аргентинець першим прибув на тренувальну базу каталонців у понеділок, повідомляє RAC1.

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Мессі з'явився у спорткомплексі Жоана Гампера за понад годину до початку заняття команди Кумана. Тренування, що розпочалося о 18:30 за київським часом, є першим у підготовці нападника до нового сезону. Раніше Мессі бойкотував усі заходи "блаугранас", вимагаючи права на безкоштовний перехід до іншої команди.

Основним претендентом на 33-річного аргентинця називали англійський Манчестер Сіті, але Барселона наполягала на виплаті клаусули в розмірі 700 млн євро. Зрештою, Ліонель Мессі змушений був залишитися у Барсі ще на один сезон.

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