Нападающий Барселоны Лионель Месси сделал последний шаг для возвращения к тренировкам.

Месси сдал тест на наличие коронавируса и уже завтра вернется к тренировкам с Барселоной, если результат окажется отрицательным, сообщает Marca.

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Стоит отметить, что 33-летний аргентинец отказался от прохождения процедуры вместе с другими игроками, и Барсе пришлось отправлять медиков в дом Лионеля.

Напомним, форвард побил горшки с руководством Барсы из-за своего желание покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Месси о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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