Месси забил первый гол за сборную Аргентины после дисквалификации

Форвард Барселоны Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче между сборными Аргентины и Бразилии.

Капитан "альбиселесте" отличился забитым голом на 13-й минуте матча. Его удар с пенальти парировал Алиссон Беккер, но Месси удачно сыграл на добивании.

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Напомним, Месси получил дисквалификацию после матча Копа Америка против Чили – аргентинец не вышел на церемонию награждения, а впоследствии обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, раскритиковав работу арбитров и организацию турнира, который проходил в Бразилии. Его на три месяца отстранили от матчей за национальную команду, а также оштрафовали на 50 тысяч долларов.

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