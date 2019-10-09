"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

Лідер Барселони Ліонель Мессі дав велике інтерв'ю каталонській радіостанції RAC 1, порушивши болючі для себе та клубу теми. Проблеми з податковою, ганьба на Енфілді, трансфер Неймара – аргентинець відверто розповів про усе.

Не подобається, що мене називають богом. Розумію, чому люди так говорять, але це велике перебільшення. Я відчуваю неймовірний тиск і відповідальність, особливо перед моїми синами. Вони повторюють все, що чують на вулиці або по телевізору, називають мене "Лео Мессі", вигукують "вперед, Мессі".

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Досить часто я закриваюсь в собі. Мені не подобається розповідати про власні проблеми. Але сім'я завжди мене підтримує. Зосереджуюсь на футболі без всього, що його оточує. Тьяго, мій старший син, має близько десяти найближчих друзів, вони спілкуються з дитинства, проте лише зараз почали усвідомлювати, хто його батько. Я вірю, що вони товаришують по-справжньому. Тьяго – дуже інтелігентний хлопець.

Я не з тих людей, які регулярно виходять з дому. Віддаю перевагу зручному кріслу перед прогулянками, але з появою дітей довелось переналаштуватись.

Переглядаю серіали лише через Антонеллу, коли діти лягають спати. Я – не великий фанат таких речей. Акурат шукаємо щось новеньке, а нещодавно дивились аргентинський серіал "Маргінал". Те ж саме стосується приставки – якщо діти мене кличуть, то можу недовго пограти.

Був момент, коли мені хотілось все покинути. Я почувався виснаженим, спустошеним, перш за все, у 2013-2014 роках, тоді розпочалися проблеми з податковою. Моя сім'я дуже болісно це переживала. Люди засуджували нас, хоча не знали, що відбувалося насправді. Окремий сектор ЗМІ допомагав поширювати брехню. Після цього вони почали переслідувати інших спортсменів, але я був першим, мені було найважче все перенести. Добре, що мої діти не бачили цього.

Безчинства фіскальної служби змушували замислитись над відходом з Барселони. Це не було бажання покинути клуб, хотів поїхати з Іспанії, адже відчував, що тут до мене погано ставляться. Але я ніколи не отримував офіційних пропозицій, усі розуміли, що мій пріоритет – Барса.

Ми володіємо чудовим складом, щоб вигравати усі можливі трофеї. Наші минулорічні провали не пов'язані з якістю проекту, лише футболісти несуть відповідальність за Рим та Ліверпуль. Керівництво і тренер не винні, що ми так зіграли.

Поки буду потрібен клубу, залишатимусь тут. Ми ще не розпочинали перемовин щодо продовження контракту, усім займається мій батько. Думаю, що з цим не виникне жодних проблем. Мені хотілося б залишитись назавжди – через клуб, сім'ю та місто. Нам дуже добре в Барселоні, наразі намає сенсу щось змінювати.

Завжди мріяв пограти за рідний Ньюеллс Олд Бойз, спробувати себе в аргентинському футболі. Але зараз я не можу думати лише про себе, у мене – сім'я, діти. Усі перебувають на своєму місці. Якщо не трапиться чогось надзвичайного, продовжимо мешкати у Барселоні.

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Мессі не перешкоджав трансферу Грізманна в Барселону. Коли ми вперше намагалися його підписати, я говорив, що Антуан – топовий гравець. Таких завжди зустрічають з відкритими обіймами. У мене ніколи не було проблем з Грізманном. Можливо, йому складно через нашу філософію. Але це розумний та інтелігентний хлопець, якому потрібен час, щоб адаптуватися. Усі його підтримують.

Я хотів, щоб Неймар повернувся, бо це один з найкращих футболістів світу. Він зробив би нашу команду більш гнучкою та різноплановою. Розумію також, чому багато сосіос не бажали його трансферу. Перехід Неймара у ПСЖ став болючим ударом для фанатів, його колишніх одноклубників. Але з погляду на спортивну складову – Неймар став би серйозним підсиленням.

Неймар помилився, прийнявши рішення покинути Барсу. Він усвідомив це незабаром після свого трансферу в ПСЖ. Не знаю, чи зробило керівництво все можливе, щоб його повернути, але я не збираюся когось звинувачувати, у жодному разі. Володію лише тою інформацією, яку отримував безпосередньо від Неймара.

Я реально подумав, що Неймар може перейти в Реал. Він загорівся бажанням змінити клуб минулого трансферного вікна. З'явились побоювання – якщо не Барселона, то Реал. Неймар сказав мені, що хоче покинути Париж. Я повірив, що Флорентіно та Мадрид збираються підписати його.

Щасливий, що Вальверде залишився. Поразка від Ліверпуля – провина гравців. Те, що з нами трапилось, неможливо пояснити. Після римського фіаско багато гравців виявились заблокованими ментально. Схоже, ми не зуміли викинути з голови Рому. Тренер не винен, але я не приймав рішення залишити його. Це була ставка клубу, яка мене потішила і заспокоїла. Ми підтримуємо Вальверде, і ми будемо підтримувати будь-якого іншого тренера, який прийде сюди.

Не засмучусь, якщо не виграю "Золотий м'яч". Індивідуальні премії – це визнання, але не пріоритет. Я розчарований нам знову не вдалось виграти Лігу чемпіонів. Футболісти, як і наші фанати, вже зачекались на цей трофей. Хочемо повернути його в Барселону.

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Мене здивували слова Піке після матчу з Хетафе ("гравці не хочуть воювати з керівництвом", – прим.ред). Він не розмовляв про це зі мною. Той, хто тривалий час перебуває у клубі, чудово розуміє, як все працює. Жерар відчував, що йому потрібно висловити власну думку. Це пряма та прозора людина, яка не замислюється над наслідками сказаного. Найважливіше, щоб усі в клубі дотримувались однієї лінії.

Футболісти Барселони не керують клубом. Але людям нав'язали таку думку, і зараз про це говорять, нібито я вирішую, кого купувати, хто має піти. На жаль, нам доводиться жити з навколофутбольними темами, які не мають нічого спільного з реальністю. До слова, востаннє я розмовляв з Бартомеу після поразки від Ліверпуля. У нас немає жодних проблем.

Я погано висловився, коли сказав арбітру, що Дембеле не вміє розмовляти. Нам важко уявити, що Усман так чітко промовив цю фразу іспанською, згодом тренер підтримав мене на прес-конференції. Дембеле має певні проблеми з мовою, але він розуміє майже усе.

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Мені подобається VAR, але наразі ця система припускається збоїв. Після повторів залишається чимало сумнівів. Нам демонструють різні ракурси, але не завжди приймаються правильні рішення.

Хаві та Іньєсту неможливо замінити. З ними володіння м'ячем сягало 90%. Коли ми втрачали м'яча, то намагались повернути контроль протягом 5-ти секунд. У складі Барселони є чудові півзахисники, але ці двоє – унікальні. Ось чому дещо змінилась наша філософія. Раніше майже усі атаки розвивались через центр поля, втрата таких гравців сильно позначається на команді.

Найбільш яскравий період моєї кар'єри пов'язаний з Гвардіолою. Це найкращий тренер світу. Епоха Пепа виявилась особливою, я дуже стрімко розвивався як гравець. Найгірші етапи – у 2013-му та 2014-му. Довелось пропустити декілька місяців через травму, довго набирав форму.

Мій найпам'ятніший гол – у фіналі ЛЧ-2009 проти МЮ. Я забив головою, а команда здобула фантастичну перемогу.

Збірна Іспанії – найважчий суперник, проти якого довелось грати. Ми зустрічались з ними перед фіналом ЧС-2010, коли Марадона був головним тренером. Нас змусили бігати без м'яча (2:1 на користь іспанців, Мессі забив з пенальті, – прим.ред).

Гадаю, що свій найкращий матч я провів на Сантьяго Бернабеу. Барса перемогла з рахунком 2:0 у півфіналі Ліги чемпіонів. У мене збереглись унікальні спогади про той поєдинок.

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