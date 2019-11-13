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Месси вспомнил, у кого в свое время просил футболку

13 ноября 23:40 51 Читати українською
Месси вспомнил, у кого в свое время просил футболку
Месси, Роналдо и Зидан / Фото из открытых источников

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, как всего лишь раз в карьере просил футболку у соперника.

"Я не прошу футболки у других игроков, обычно я обмениваюсь ими. Но однажды попросил футболку у Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, я обмениваюсь футболкой с ним. Но, если никто не просит меня об этом, я тоже ни к кому не подхожу с подобной просьбой", – передает слова Месси издание TyC Sports.

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В текущем сезоне Месси принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету аргентинца 9 забитых мячей и 5 результативных передач. В последнем матче чемпионата против Сельты Лионель оформил хет-трик. Контракт 32-летнего нападающего с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

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