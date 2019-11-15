Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

Форвард Барселони Ліонель Мессі відкрив рахунок у товариському матчі між збірними Аргентини та Бразилії.

Капітан "альбіселесте" відзначився забитим голом на 13-й хвилині матчу. Його удар з пенальті парирував Аліссон Беккер, але Мессі вдало зіграв на добиванні.

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Нагадаємо, Мессі отримав дискваліфікацію після матчу Копа Амеріка проти Чилі – аргентинець не вийшов на церемонію нагородження, а згодом звинуватив КОНМЕБОЛ у корупції, розкритикувавши роботу арбітрів та організацію турніру, який проходив у Бразилії. Його на три місяці відсторонили від матчів за національну команду, а також оштрафували на 50 тисяч доларів.

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