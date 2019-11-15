toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

19:33 620 Читать на русском
Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації
Ліонель Мессі / Goal.com

Форвард Барселони Ліонель Мессі відкрив рахунок у товариському матчі між збірними Аргентини та Бразилії.

 

Капітан "альбіселесте" відзначився забитим голом на 13-й хвилині матчу. Його удар з пенальті парирував Аліссон Беккер, але Мессі вдало зіграв на добиванні.

Мессі пригадав, у кого свого часу просив футболку

Нагадаємо, Мессі отримав дискваліфікацію після матчу Копа Амеріка проти Чилі – аргентинець не вийшов на церемонію нагородження, а згодом звинуватив КОНМЕБОЛ у корупції, розкритикувавши роботу арбітрів та організацію турніру, який проходив у Бразилії. Його на три місяці відсторонили від матчів за національну команду, а також оштрафували на 50 тисяч доларів.

Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

blog_ava
Сербія – Люксембург: проблеми у грі балканців, класне сербське атакувальне тріо, неоднозначний Жерсон та непоганий Халль
03:42
6203
Теги
Бразилія - Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Бразилія Бразилія Аргентина Аргентина Відеоновини Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Румунія
21:45
Швеція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук