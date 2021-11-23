"Хави может внести большой вклад. Это тренер, который много знает о Барселоне, ведь жил там с детства. Он вернул нам немного славы, ведь его уважают болельщики и игроки. Он будет очень важным для молодых игроков. Команда будет сильно прогрессировать. Я не сомневаюсь в этом.

Месси: Я всегда говорил, что вернусь в Барселону

Я часто разговариваю с Хави. Мы друзья, поддерживаем связь с момента, когда он покинул Барсу. Не помню, что написал ему в сообщении. Точно поздравил его с новым этапом и пожелал всего наилучшего. Конечно, ему все удастся, он ведь много знает. А еще он трудолюбивый", – резюмировал Месси в интервью Marca .

Хави уже успел провести во главе "блаугранас" один поединок, минимально одолев Эспаньол (1:0). Сегодня, 23 ноября, Барсу ждет более серьезное противостояние – против Бенфики в Лиге чемпионов.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду