"Хаві може зробити великий внесок. Це тренер, який багато знає про Барселону, адже жив там з дитинства. Він повернув нам трохи слави, адже його поважають вболівальники і гравці. Він буде дуже важливим для молоді. Команда сильно прогресуватиме. Я не сумніваюсь у цьому.

Мессі: Я завжди говорив, що повернусь у Барселону

Я часто розмовляю з Хаві. Ми друзі, підтримуємо зв'язок з моменту, коли він покинув Барсу. Не пам'ятаю, що написав йому у повідомлення. Точно привітав його з новим етапом і побажав всього найкращого. Звісно, йому все вдасться, адже він багато знає. А ще він працьовитий", – резюмував Мессі в інтерв'ю Marca.

Хаві вже встиг провести на чолі "блаугранас" один поєдинок, мінімально здолавши Еспаньйол (1:0). Сьогодні, 23 листопада, на Барсу чекає серйозніше протистояння – проти Бенфіки у Лізі чемпіонів.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду