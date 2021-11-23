"Лапорта сказал о вероятном возвращении меня и Иньесты? Меня как игрока? Я всегда говорил, что когда-нибудь снова окажусь в Барселоне.

Месси не собирается возвращаться в Барселону и имеет серьезные планы в ПСЖ, – СМИ

Это мой дом и я собираюсь там дальше жить. И, очевидно, если я смогу внести свой вклад и помочь, то я с радостью вернусь", – заявил Лионель в интервью Marca .

Месси перебрался в ПСЖ этим летом, ведь Барселона не смогла зарегистрировать новый контракт в Ла Лиге. В футболке парижан 34-летний аргентинец провел 9 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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