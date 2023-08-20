Команда из Флориды в финале Кубка лиг одержала победу, обыграв Нэшвилл в серии пенальти. Для Лео Месси этот трофей стал 44-м в его карьере. Таким образом, аргентинец стал самым титулованным футболистом в мире, обойдя Дани Алвеса, имеющего 43 выигранных кубка.

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Месси в составе Барселоны 10 раз выигрывал Ла Лигу, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. В составе ПСЖ он дважды завоевывал титул чемпиона Франции и один раз – Суперкубок страны. Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

По итогам розыгрыша Кубка лиг Месси добавил на свою полочку две личные награды. Аргентинец стал лучшим бомбардиром, забив 10 голов в семи матчах, и был избран лучшим игроком турнира.

К слову, Криштиану Роналду существенно отстает по количеству командных трофеев. У португальца их 35.

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Leo Messi’s @LeaguesCup:

- Seven games

- Ten goals

- One assist

- Champion

- Best Player

- Top Scorer



'Nuff said. pic.twitter.com/PTyk67BAsO — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023