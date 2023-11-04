"Я мог вернуться в Барселону, но этого не произошло. Были несколько схожие обстоятельства с тем, когда я покинул клуб в 2021 году. Моей первой идеей всегда было вернуться домой, снова играть за Барселону и закончить карьеру в Каталонии, как я всегда об этом мечтал. Но это было невозможно. Поэтому решил приехать в Интер Майами.

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Я все еще слежу за Барселоной и смотрю матчи, конечно, так же как и тогда, когда играл в Париже. Мне кажется, что с приходом Хави команда очень развилась, в ней появились молодые игроки великолепного уровня и опытные игроки, такие как (Роберт) Левандовски и (Жюль) Кунде. Это отличная команда, которая в этом году имеет возможность соревноваться на всех фронтах.

Есть ли шанс перейти сейчас на правах аренды в Барселону или любую другую команду? Нет, никаких шансов. Совсем нет", – рассказал аргентинец в интервью L'Equipe.

Напомним, что Лео Месси выступал за каталонцев с 2005 по 2011 годы. В общей сложности нападающий сыграл в 778 матчах за Барселону, в которых забил 672 гола и отдал 303 ассиста.

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