В понедельник, 30 октября, Лионель Месси выиграл свой 8-й "Золотой мяч". А почти 19 лет назад – в декабре 2004-го – легендарный аргентинец впервые сыграл в Лиге чемпионов на донецком РСК "Олимпийский".

"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает первую игру Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Выдающийся путь обладателя "Золотого мяча-2023" в этом евротурнире начался именно из Украины. На тот момент будущей легенде было всего 17 лет.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2023"

В розыгрыше Лиги чемпионов 2004/05 жребий не пожалел Шахтер, который попал в очень непростую группу. Соперниками команды Мирчи Луческу стали именитые Милан, Барселона и Селтик. В пяти турах "горняки" потерпели 4 поражения, при этом в каждом из проигранных поединков Шахтер даже не забивал – печальная разница голов 0:9. Свои единственные три очка украинская команда набрала в домашней игре с Селтиком. Дубль Франселино Матузалема и гол Брандау принесли хозяевам победу 3:0.

К решающему туру Шахтер подходил на последней позиции группы F, имея в своем активе три пункта. Перед заключительными матчами квартета сохранялось только две интриги. Первая – кто финиширует лидером группы (Милан опережал Барселону на 2 пункта). Вторая – кому же достанется путевка в весеннюю часть тогда еще Кубка УЕФА. На нее претендовали Шахтер и Селтик (шотландцы имели 4 очка против 3-х у "горняков"). Положение украинцев было сложнее – команду Мирчи Луческу устраивала только победа, но при этом еще и нужно было, чтобы Милан отобрал очки у Селтика в параллельном матче.

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Перед решающим поединком с Барселоной у Шахтера были серьезные кадровые проблемы. Мирча Луческу не мог рассчитывать на Развана Раца, Анатолия Тимощука и Чиприана Марику. Интересный факт – стартовый состав Шахтера состоял исключительно из легионеров. Противостоять Барселоне вышли 11 иностранных футболистов.

Стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ с Барселоной 7 декабря 2004 / ФК Шахтер

Но в пользу "горняков" было то, что Франк Райкард решил поберечь лидеров, предоставив им отдых. Рональдиньо, Самюэль Это'О и Деку прилетели в Донецк, но на поле так и не вышли. В основе "блаугранас" появилась перспективная молодежь. Шанс проявить себя получили 21-летние Хавито Перраль и Жоан Верду, а также 17-летний нападающий Лионель Месси. Для первых двух матч с Шахтером остался единственным в Лиге чемпионов. А вот с аргентинцем, который тогда имел необычные длинные волосы и играл под 30-м номером, все получилось совсем по-другому.

Мой первый матч в Лиге чемпионов прошел в Украине против Шахтера. На тот момент Барселона уже вышла в следующий раунд соревнований, потому играло много молодых футболистов. Мы противостояли великой команде и проиграли, но мне было очень приятно дебютировать в Лиге чемпионов. У меня очень хорошие воспоминания об этом турнире. Рад, что могу принимать в нем участие, – вспоминал Лионель Месси в 2018-м.

В тот вечер в Донецке будущая легенда не смог забить, хотя изрядно попортил нервы футболистам Шахтера. Лавры героя матча достались Джулиусу Агахове. Нигерийский форвард быстро оформил дубль. Уже на 14-й минуте Шахтер праздновал первый забитый гол. Франселино Матузалем отдал свою фирменную передачу за спины защитников на быстрого Джулиуса Агахову, который опередил Сильвиньо с Фернандо Наварро и открыл счет. Прошло меньше 10 минут, а 25 тысяч болельщиков на РСК "Олимпийский" снова безумствовали. Агахова отправил мяч в пустые ворота после классной атаки левым флангом с участием Брандау и Мариуша Левандовски.

Барселона только в компенсированное время имела супершанс сократить отставание в счете. Подопечные Франка Райкарда заработали право на пенальти, но еще одна будущая легенда Андрес Иньеста мощным ударом не смог переиграть Яна Лаштувку. Интересно, что уже в компенсированное время на поле вместо Флавиуса Стойкана вышел 18-летний Дмитрий Чигринский – украинский защитник Шахтера дебютировал в ЛЧ в той же игре, что и Лионель Месси.

2:0 – Шахтер впервые в своей истории обыграл Барселону, а в параллельном матче Селтик и Милан голов не забивали. Это означало, что Шахтер свою задачу выполнил. Украинская команда вышла в Кубок УЕФА, но путь в этом турнире был не слишком длинным. Весной "горняки" споткнулись на втором сопернике. Грозный тогда Шальке удалось пройти, но АЗ не оставил никаких шансов команде Луческу (1:3 в Донецке, 1:2 в Нидерландах).

Барселона тоже быстро вылетела из ЛЧ – уже в 1/8 финала Челси выбил "сине-гранатовых", которым не помог даже тот самый легендарный гол Роналдиньо на Стемфорд Бридж. Лионель Месси тогда не играл. По-настоящему знаковым для Барсы стал следующий сезон 2005/06 – Лионель Месси в игре с Панатинаикосом забил свой дебютный гол в ЛЧ, а в мае впервые поднял над головой ушастый кубок Лиги чемпионов, хотя и не сыграл в финале против Арсенала.

Всего в активе аргентинца, после Барселоны и ПСЖ перешедшего в Интер Майами, 4 победы в Лиге чемпионов. В самом престижном евротурнире Лионель Месси сыграл 163 матча (больше только у Касильяса с Роналду) и забил 129 голов, уступая только Криштиану. Лигочемпионовская история Лионеля Месси взяла старт в прохладном декабрьском Донецке. Матч с Шахтером стал первой страницей – именно в Украине мир стал свидетелем рождения легенды.

Лига чемпионов 2004/05, 6-й тур

7 декабря 2004 года

Шахтер – Барселона – 2:0

Голы: Агахова, 14, 22

Шахтер: Лаштувка – Срна (Лалатович, 83), Беркеуан, Левандовски, Хюбшман, Стойкан (Чигринский, 90+1) – Дуляй, Матузалем – Вукич – Брандау (Воробей, 46), Агахова.

Запасные: Шутков, Белик, Пуканыч, Флоря.

Барселона: Вальдес – Беллетти (Маркес, 59), Пуйоль (Олегер, 46), Наварро, Силвиньо – Верду, Хави, ван Бронкхорст – Перраль (Родри, 46), Иньеста – Месси.

Запасные: Рубен, Это'О, Роналдиньо, Деку.

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