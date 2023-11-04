"Европейский период завершился? Да, я думаю, да. Слава Богу, мне повезло сделать необыкновенную карьеру, я выиграл все, о чем мечтал в Европе, где играл много лет.

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Теперь, когда я сделал шаг, приехав сюда, в Соединенные Штаты, я не думаю, что когда-нибудь вернусь, чтобы играть в Европе. Конечно, я всю жизнь буду скучать по игре в Лиге чемпионов или Ла Лиге, по матчам с особым колоритом. Но я наслаждался этим, насколько мог, поэтому у меня нет разочарований", – рассказал аргентинец в интервью L'Equipe.

Напомним, что летом Лионель Месси покинул Париж, перейдя в статусе свободного агента в Интер Майами. С американским клубом аргентинец подписал контракт до декабря 2025 года.

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