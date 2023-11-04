"Я міг повернутися в Барселону, але цього не сталося. Були дещо схожі обставини з тим, коли я покинув клуб у 2021 році. Моєю першою ідеєю завжди було повернутися додому, знову грати за Барселону і закінчити кар'єру в Каталонії, як я завжди про це мріяв. Але це було неможливо. Тому вирішив приїхати в Інтер Маямі.

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Я все ще стежу за Барселоною і дивлюся матчі, звичайно, так само як і тоді, коли грав у Парижі. Мені здається, що з приходом Хаві команда дуже розвинулася, в ній з'явилися молоді гравці чудового рівня та досвідчені гравці, такі як Роберт Лєвандовскі та Жюль Кунде. Це чудова команда, яка цього року має можливість змагатися на всіх фронтах.

Чи є шанс перейти зараз на правах оренди до Барселони чи будь-якої іншої команди? Ні, жодних шансів. Зовсім немає", – розповів аргентинець в інтерв'ю L'Equipe.

Нагадаємо, що Лео Мессі виступав за каталонців з 2005 по 2011 роки. Загалом нападник зіграв у 778 матчах за Барселону, в яких забив 672 голи та віддав 303 асисти.

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