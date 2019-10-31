Месси вернулся в сборную Аргентины после дисквалификации – Икарди не получил вызов, несмотря на выступления за ПСЖ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку своей команды на ближайшие товарищеские матчи.

Полный список вызванных игроков появился на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Барселона хочет, чтобы Месси и Суарес пожертвовали матчами своих сборных ради интересов клуба

Лионель Месси вернулся в сборную после дисквалификации от КОНКАКАФ, которая наказала звезду Барселоны за резкие высказывания из-за вылета из Копа Америка-2019. А вот нападающий ПСЖ Мауро Икарди в который раз остался без внимания Скалони. Форварду не помогла даже роскошная результативность за свой клуб – семь голов в последних 5 матчах.

Месси должен перейти в Реал, если хочет считаться лучшим игроком мира, – экс-голкипер сборной Аргентины

Напомним, что сборная Аргентины проведет два товарищеских матча – против Бразилии (15 ноября) и Парагвая (18 ноября).