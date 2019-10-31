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Месси вернулся в сборную Аргентины после дисквалификации – Икарди не получил вызов, несмотря на выступления за ПСЖ

19:00 26 Читати українською
Месси вернулся в сборную Аргентины после дисквалификации – Икарди не получил вызов, несмотря на выступления за ПСЖ
Лионель Месси / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил заявку своей команды на ближайшие товарищеские матчи.

Полный список вызванных игроков появился на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Барселона хочет, чтобы Месси и Суарес пожертвовали матчами своих сборных ради интересов клуба

Лионель Месси вернулся в сборную после дисквалификации от КОНКАКАФ, которая наказала звезду Барселоны за резкие высказывания из-за вылета из Копа Америка-2019. А вот нападающий ПСЖ Мауро Икарди в который раз остался без внимания Скалони. Форварду не помогла даже роскошная результативность за свой клуб – семь голов в последних 5 матчах.

Месси должен перейти в Реал, если хочет считаться лучшим игроком мира, – экс-голкипер сборной Аргентины

Напомним, что сборная Аргентины проведет два товарищеских матча – против Бразилии (15 ноября) и Парагвая (18 ноября).

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