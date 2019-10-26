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Барселона хочет, чтобы Месси и Суарес пожертвовали матчами своих сборных ради интересов клуба

13:45 40 Читати українською
Барселона хочет, чтобы Месси и Суарес пожертвовали матчами своих сборных ради интересов клуба
Месси и Вальверде / Reuters

Барселона надеется, что лидеры команды Луис Суарес и Лионель Месси пропустят ноябрьские матчи своих национальных сборных для сохранения сил в напряженной части сезона.

Руководство каталонцев и главный тренер Эрнесто Вальверде рассчитывают на то, что игроки сменят свои приоритеты в пользу клуба, информирует AS.

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Месси отбудет свою дисквалификацию от КОНМЕБОЛ и сможет вернуться в сборную Аргентины, которая будет играть спарринги против Бразилии (15 ноября) и Парагвая (18 ноября). Суарес, вероятно, получит вызов в сборную Уругвая, которая планирует товарищеский матч против Венгрии (15 ноября).

Впрочем, Барселона уверена, что ее звезды должны пропустить матчи сборной и лучше подготовиться к напряженному графику, который будет ждать команду после международной паузы. Подопечные Вальверде проведут восемь игр за 28 дней, включая сверхпринципиальные поединки против Атлетико и Реала (перенесенное Эль Классико).

Издание добавляет, что представители "блаугранас" не будут объявлять о своих намерениях публично, однако надеются, что Суарес и Месси сами проявят инициативу.

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