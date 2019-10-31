Месси должен перейти в Реал, если хочет считаться лучшим игроком мира, – экс-голкипер сборной Аргентины

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти считает, что трансфер Лионеля Месси сможет возвести звездного форварда в число лучших игроков в истории.

"Может показаться, что я настроен против Лионеля, но пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. У него должны быть яйца, чтобы перейти в Реал и показать себя там так, как это сделал Роналду. В противном случае он останется очередным игроком.

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Криштиану ушел в лучший клуб в мире. Месси играет дома, где все сделано для его комфорта. Пусть покажет, на что он способен в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он навсегда останется одним из многих. Когда он сделает это, то будет соперничать с Йоханом Кройфом, Диего Марадоной и Пеле. Месси играет только тогда, когда ему позволяют играть. Очень легко играть дома, где все в твою пользу", – сказал Гатти в эфире передачи El Chiringuito.

Интересно, что сам Уго Гатти за свою карьеру успел поиграть за непримиримых соперников – Ривер Плейт и Бока Хуниорс. К слову, Месси в сезоне 2019/20 провел 8 матчей в составе Барселоны, отметившись 5 голами и 5 ассистами.

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