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Барселона расписала боевую ничью с Эйбаром в заключительном туре чемпионата

19 мая 19:23 141 Читати українською
Барселона расписала боевую ничью с Эйбаром в заключительном туре чемпионата
Эйбар – Барселона – 2:2

Эйбар на своем поле спас ничью с Барселоной. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласис
 
Лионель Месси 31’
Лионель Месси 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Лионель Месси
32’ Лионель Месси
45+1’ Пабло де Бласис

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В последнем матче 38 тура и всего чемпионата Испании сезона 2018/19 Эйбар принимал Барселону. Тренировка с повышенной ответственностью – иначе этот матч не назовешь. Интрига заключалась лишь в том, сможет ли забить Месси, ведь его ближайший преследователь в погоне за "Золотой бутсой" – Килиан Мбаппе – отстает всего на два гола (у обоих осталось еще по одному матчу).

"Оружейники" начали активнее и их усилия выйти вперед воплотил в середине первого тайма Марк Кукурелья.

Но уже через десять минут Лионель Месси в течение шестидесяти секунд дважды огорчил Марко Дмитровича.

А на последней минуте первой половины встречи Пабло де Бласис ударом слета в правую девятку сравнял счет в матче.

Второй тайм прошел в вязкой борьбе, фактически без моментов. Из наиболее опасных можно выделить разве что удар Серхи Энрича на 53-й минуте, с которым не без проблем справился Яспер Силлессен и удар Марка Кукурельи в конце матча.

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