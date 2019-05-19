Мессі вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги, повторивши 66-річний рекорд

Нападник Барселони Ліонель Мессі вкотре забив найбільше голів у Ла Лізі.

У останньому турі чемпіонату Іспанії аргентинський нападник оформив дубль у ворота Ейбара, чим приніс своїй команді нічию у матчі.

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В активі Ліонеля Мессі після закінчення Ла Ліги 36 голів у турнірі, що є найкращим показником. У найближчого переслідувача – Каріма Бензема, 21 взяття воріт.

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Таким чином аргентинець вже вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги та повторив рекорд Тельмо Сарри, який впродовж 1944-1953 років ставав найкращим бомбардиром чемпіонату, виступаючи за Атлетік, також 6 разів.