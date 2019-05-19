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Мессі вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги, повторивши 66-річний рекорд

19 травня 21:02 3379 Читать на русском
Мессі вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги, повторивши 66-річний рекорд
Ліонель Мессі / Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі вкотре забив найбільше голів у Ла Лізі.

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласіс
 
Ліонель Мессі 31’
Ліонель Мессі 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Ліонель Мессі
32’ Ліонель Мессі
45+1’ Пабло де Бласіс

У останньому турі чемпіонату Іспанії аргентинський нападник оформив дубль у ворота Ейбара, чим приніс своїй команді нічию у матчі.

Барселона розписала бойову нічию з Ейбаром в заключному турі чемпіонату

В активі Ліонеля Мессі після закінчення Ла Ліги 36 голів у турнірі, що є найкращим показником. У найближчого переслідувача – Каріма Бензема, 21 взяття воріт.

Моурінью вважає, що Мессі не заслуговує на "Золотий м'яч" цього року – все через Лігу чемпіонів

Таким чином аргентинець вже вшосте став найкращим бомбардиром Ла Ліги та повторив рекорд Тельмо Сарри, який впродовж 1944-1953 років ставав найкращим бомбардиром чемпіонату, виступаючи за Атлетік, також 6 разів.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ейбар - Барселона
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