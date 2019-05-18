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Моуринью считает, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году – все из-за Лиги чемпионов

18 мая 06:00 205 Читати українською
Моуринью считает, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году – все из-за Лиги чемпионов
Лионель Месси / Соцсети

Бывший наставник Манчестер Юнайтед, Челси, Реала и других клубов Жозе Моуринью оценил шансы Лионеля Месси на "Золотой мяч" в этом году.

"У меня есть сомнения, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов", – передает слова Жозе Моуринью RMC.

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Заметим, что Барселона добралась до полуфинала Лиги чемпионов, где по итогам двухматчевого противостояния уступила Ливерпулю с общим счетом 3:4.

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К слову, в текущем сезоне самого престижного клубного европейского турнира Лионель Месси провел за Барселону 10 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов Лионель Месси Лионель Месси Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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