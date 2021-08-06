Месси не будет играть под 10-м номером в ПСЖ, который носит на спине Неймар, сообщает журналист Жульен Мейнарда в Twitter.

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Бразильский форвард парижан согласился отдать Лионелю свой номер, если тот решит все же присоединиться к французскому гранду. В случае переезда Месси в Париж, аргентинец возьмет 19-й номер, с которым он начинал в Барсе и сборной Аргентины.

Напомним, Месси с Неймаром дружат со времен совместных выступлений за каталонский клуб (2013-2017 годы).

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