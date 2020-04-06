Моратти не исключил перехода Месси в Интер

Бывший босс Интера считает, что потенциальный трансфер Лео Месси из Барселоны не выглядит чем-то фантастическим.

74-летний Моратти, который в 1997-м приобрел у Барселоны Роналдо, считает, что таким же путем вполне может пойти и нынешний лидер каталонцев.

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"Я не думаю, что переход Месси в Интер – это нечто фантастическое. Это точно не похоже на запрещающий сон. Контракт Лионеля с Барселоной вскоре истекает, но чтобы подписать его, Интеру нужно приложить огромные усилия.

Сейчас мы переживаем странное время. Не знаю, что именно изменится, но в конце года мы увидим удивительные вещи", – цитирует Моратти Radio Rai.

Контракт Месси с Барселоной действует до 30 июня 2021 года. Аргентинец провел в команде всю профессиональную карьеру.

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