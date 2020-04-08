Месси отклонил космическое предложение – на звезду Барселоны готовы были потратить 1,5 млрд евро

Известный венгерский агент Шандор Варга раскрыл детали потенциального трансфера Лионеля Месси в Китай.

"Я знаю, что Месси китайцы предложили 700 млн евро. А с их регламентом, согласно которому ровно такую же сумму нужно положить в казну государства, его цена становилась около 1,5 млрд.

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Неужели там думали, что они смогут отбить его стоимость продажей футболок по 100 долларов? Сомневаюсь. Сам Месси улыбнулся и сказал: "Я не хочу. Качество моей жизни не изменится от того, получу я за год 100 или 200 млн", – цитирует Варгу Sport24.

Напомним, действующий контракт 32-летнего аргентинца с Барсой рассчитан до лета 2021 года.

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