Месси в центре скандала из ФИФА – появились доказательства махинаций при определении победителей The Best-2019

Нападающий Барселоны Лионель Месси, став лауреатом FIFA The Best-2019, оказался в неприятной ситуации. От ФИФА требуют объяснений из-за ошибки в подсчете голосов.

В среду, 23 сентября, в Милане состоялась церемония награждения FIFA The Best-2019. Победителем номинации стал Лионель Месси, набрав 46 баллов. Вторым стал Вирджил ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий – португалец Криштиану Роналду (36 баллов).

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Футбольную общественность по-настоящему шокировали такие результаты. Многие эксперты считают, что награду должен был получить Вирджил ван Дейк, который был одним из лидеров триумфатора прошлогодней Лиги чемпионов – Ливерпуля. Даже Криштиану Роналду, котрый второй год подряд проигнорировал церемонию, отметил нидерландца: "Вирджил – невероятный футболист, он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду больше чем Месси". Свои слова португалец подтвердил действиями – Роналду в голосовании отдал первое место именно ван Дейку. Интересно, что Криштиану никогда не голосовал за Месси, тогда как аргентинец второй год подряд находит для своего главного конкурента место в своей тройке лучших.

За несколько дней жаркие дискуссии о справедливости нынешних результатов начали утихать. Однако сегодня история вновь набрала обороты. Можно даже утверждать, что теперь это – настоящий скандал. Не первый раз в адрес ФИФА раздаются обвинения в недоброчесности при подсчете голосе, но на этот раз имеем четкие доказательства манипуляций с результатами голосования.

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Первым о нарушении заявил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, признавшись, что не голосовал за нападающего Барселоны Лионеля Месси. Мало того хавбек Реала Эстеле вовсе не участвовал в выборе лучшего. Об этом он сообщил, разместив соответствующую запись на своей странице в твиттере: "Я не голосовал за FIFA The Best-2019, и любая информация о моем голосе лживая, спасибо".

Позже в комментарии местной прессе Баррера объяснил свои слова: "Я никогда не голосовал за Месси. Я был удивлен, когда прочитал список голосовавших капитанов и увидел свое имя. Я даже не голосовал. ФИФА утверждает, что послала форму для голосования на мою электронную почту, но на самом деле я никогда ее не получал и, следовательно, не мог проголосовать. Как я мог выбрать Месси, если я даже не воспользовался своим правом голоса".

Если заявление капитана Никарагуа еще можно поставить под сомнение, то главный тренер Судана Здравко Логарушич предоставил настоящие доказательства махинаций. Согласно протоколу ФИФА, 53-летний специалист в свою тройку включил Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

Однако хорватский наставник африканской сборной после заполнения формы сфотографировал ее. Логарушич на самом деле первое место отдал Мохамеду Салаху, второе – Садио Мане, а третье – Килиану Мбаппе. Теперь от ФИФА требуют объяснений, как могла случиться такая ситуация. Направила официальный запрос в организацию также Федерация футбола Египта, которая обеспокоена тем фактом, что имя их соотечественника просто исчезло из списка голосов тренера Судана.

Трудно спрогнозировать, как завершится этот скандал. Однако маловероятно, что это как-то повлияет на результаты. Никто у Месси не будет забирать награду. Вместе с тем, следует заметить, что это уже не первый случай, когда ФИФА обвиняют в махинациях при определении победителей индивидуальных наград. Подобная история случилась в 2015-м году, когда организация была причастна к вручению "Золотого мяча". Примечательно, что тогда тоже победителем был Лионель Месси.

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