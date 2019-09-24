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Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз

19:33 40 Читати українською
Месси рискует не выиграть Золотой мяч 2019 – дата вручения, ставки букмекеров и шанс на большой сюрприз
Золотой мяч 2019: результаты могут удивить Месси

Лионель Месси стал лучшим игроком года, выиграв премию The Best 2019 от ФИФА. Однако большой вопрос в том, кто получит Золотой мяч 2019. Ведь может возникнуть уникальная ситуация.

Месси стал лучшим футболистом 2019 по версии ФИФА. Впервые аргентинец оказался победителем в истории номинации The Best. Ранее те, кого признавали игроком года от ФИФА, брали и Золотой мяч – дважды Криштиану Роналду и один раз Лука Модрич. Однако в этом году ситуация может измениться. Фаворитом букмекеров является совсем другой исполнитель. Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк должен опередить аргентинца, считают специалисты.

Месси стал лучшим игроком 2019 по версии ФИФА

Золотой мяч 2019 – коэффициенты на победителя

Результаты голосования с одной стороны могут стать большим сюрпризом (за последний десяток лет только хавбек Реала Модрич прерывал гегемонию признанных голеадоров Лео и Криштиану, а защитники побеждают еще реже), а с другой – стать закономерным итогом. Главным фаворитом на получение ЗМ-2019 является 28-летний центрбек ван Дейк – победитель Лиги чемпионов, один из лучших игроков серебряного призера АПЛ. Букмекерская контора Марафон принимает на нидерландца ставки с коэффициентом 1,363. Лионель Месси – фактически единственный реальный конкурент Вирджила. Коэффициент на победу форварда Барселоны составляет 2,875.

Шансы Криштиану Роналду, третьего в опросе The Best 2019, оценили значительно ниже – на уровне с голкипером Ливерпуля Алиссоном Беккером. Каждая поставленная ​​гривна умножится на 26 в случае победы одного из этих кандидатов. Далее идет трио форвардов Ливерпуля. Садьо Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах претендуют на победу с коэффициентом 34,00. Десятку лидеров замыкают форварды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе, а также новичок Барселоны, хавбек Фрэнки де Йонг (по 41).

Отметим, что обладатель Золотого мяча, вручаемого France Football, определяется голосованием журналистов европейских изданий. Интересно, что Месси в номинации The Best 2019 победил среди тренеров и капитанов национальных сборных (особенно удивил наставник сборной Мексики Тата Мартино, который возглавлял Барселону и проигнорировал земляка в топ-3), а также болельщиков (здесь с наибольшим преимуществом). Однако представители СМИ поставили Лео только на второе место. Зато лучшим футболистом года для журналистов стал ван Дейк, который получил 462 балла. Месси досталось от корреспондентов 364, а Роналду – 264.

Золотой мяч 2019 – когда дата вручения

France Football назовет список из 30-и претендентов на награду уже в понедельник, 21 октября. Его формирует редакция французского издания. Победителя определяет жюри, в которое входят по одному журналисту из каждой страны. Они называют свои топ-5 игроков, первый из которых получает 6 баллов, второй – 4 и далее 3, 2 и 1. В случае равенства очков преимущество отдают тому, у кого больше первых мест, вплоть до объявления нового голосования, если будет полная ничья. Золотой мяч 2019 вручат в понедельник 2-го декабря. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию церемонии.

Кроме главного приза футбольной Европы, в этот же день France Football также вручит Женский Золотой мяч, Трофей Копа (награда для молодежного игрока года среди тех, кому не больше 21) и новообразованный Yachine Trophy (приз для лучшего вратаря имени Яшина). В прошлом году Лука Модрич выиграл ЗМ среди мужчин. Лучшей футболисткой 2018 была признана Ада Хегерберг, а игроком года U-21 – Килиан Мбаппе.

В целом же на все упомянутые призы будут претендовать 70 игроков, в частности, 15 представительниц женского футбола. Награды будут вручать в Париже. Соведущим гала-церемонии, которая пройдет в музыкальном Театре Шатле, станет легендарный нападающий Дидье Дрогба, наибольшую славу получивший выступлениями за лондонский Челси и сборную Кот-д'Ивуара.

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