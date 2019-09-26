Мессі в центрі скандалу через ФІФА – з'явилися докази махінацій під час визначення переможців The Best-2019

Нападник Барселони Ліонель Мессі, ставши лауреатом FIFA The Best-2019, опинився в неприємній ситуації. Від ФІФА вимагають пояснень через помилки у підрахунку голосів.

В середу, 23 вересня, у Мілані відбулася церемонія нагородження FIFA The Best-2019. Переможцем номінації став Ліонель Мессі, набравши 46 балів. Другим став Вірджил ван Дейк, в активі у якого 38 голосів. Третій – португалець Кріштіану Роналду (36 балів).

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Футбольну громадськість по-справжньому шокували такі результати. Чимало експертів вважають, що нагороду мусив отримати Вірджил ван Дейк, який був одним із лідерів тріумфатора минулорічної Ліги чемпіонів – Ліверпуля. Навіть Кріштіану Роналду, який другий рік поспіль проігнорував церемонію, відзначив нідерландця: "Вірджил – неймовірний футболіст, він добре виступив в минулому сезоні, тому я думаю, що заслуговує на цю нагороду більше, ніж Мессі". Свої слова португалець підтвердив діями – Роналду у голосуванні віддав перше місце саме ван Дейку. Цікаво, що Кріштіану ніколи не голосував за Мессі, тоді як аргентинець другий рік поспіль знаходить для свого головного конкурента місце у своїй трійці найкращих.

За кілька днів палкі дискусії щодо справедливості цьогорічних результатів почали вщухати. Однак сьогодні історія знову набрала обертів. Можна навіть стверджувати, що тепер це – справжнісінький скандал. Не вперше на адресу ФІФА лунають закиди щодо недоброчесності під час підрахунку голосі, але цього разу маємо чіткі докази маніпуляцій з результатами голосування.

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Першим про порушення заявив капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера, зізнавшись, що не голосував за нападника Барселони Ліонеля Мессі. Мало того хавбек Реала Естелі зовсім не брав участі у виборі найкращого. Про це він повідомив, розмістивши відповідний запис на свої сторінці у твіттері: "Я не голосував за FIFA The Best-2019, і будь-яка інформація про мій голос неправдива, дякую".

Пізніше у коментарі місцевій пресі Баррера пояснив свої слова: "Я ніколи не голосував за Мессі. Я був здивований, коли прочитав список капітанів, що голосували, і побачив там моє ім'я. Я навіть не голосував. ФІФА стверджує, що надіслала форму для голосування на мою електронну пошту, але насправді я ніколи її не отримував і, отже, не міг проголосувати. Як я міг вибрати Мессі, якщо я навіть не скористався своїм правом голосу".

Якщо заяву капітана Нікарагуа ще можна поставити під сумнів, то головний тренер Судану Здравко Логарушіч надав справжні докази махінацій. Згідно з протоколом ФІФА, 53-річний фахівець до своє трійки включив Ліонеля Мессі, Вірджила ван Дейка та Садьйо Мане.

Однак хорватський наставник африканської збірної після заповнення форми сфотографував її. Логарушіч насправді перше місце віддав Мохамеду Салаху, друге – Садьйо Мане, а третє – Кіліану Мбаппе. Тепер від ФІФА вимагають пояснень, як могла трапитися така ситуація. Надіслала офіційний запит до організації також Федерація футболу Єгипту, яка стурбована тим фактом, що ім'я їхнього співвітчизника просто зникло зі списку голосів тренера Судану.

Важко спрогнозувати, як завершиться цей скандал. Проте малоймовірно, що це якось вплине на результати. Ніхто у Мессі не буде забирати нагороду. Водночас слід зауважити, що це вже не перший випадок, коли ФІФА звинувачують у махінаціях під час визначення переможців індивідуальних нагород. Подібна історія трапилася у 2015-у році, коли організація була причетною до вручення "Золотого м'яча". Примітно, що тоді теж переможцем був Ліонель Мессі.

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