На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Аргентины сошлась с Польшей. В одном из моментов Роберт Левандовски решился опекать Лионеля Месси. Звезда "альбиселесте" долго вертелся с мячом и издевался над поляком, пока тот не сфолил.

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Оказалось, что Месси сделал это намеренно. Левандовски должен был забирать "Золотой мяч-2020", но церемонию отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Роберт также провел мощный сезон, но уступил Месси. Лео со сцены отметил достижения конкурента, хотя Левандовски усомнился в искренности его слов. Теперь аргентинец подробно описал свое восприятие этих событий.

"Заявления Левандовски меня беспокоили, потому что когда я выиграл "Золотой мяч", то сказал то, что действительно чувствовал. Впрочем, его реакция меня беспокоила.

Во время игры на ЧМ я игнорировал Роберта именно потому, что это был он. Я был зол и думал, что он не должен был говорить то, что сказал. Я был взбешен. Да, я умышленно пошел в дриблинг против Левандовски.

После этого мы встретились, поговорили и согласились, что это было недоразумение. Он был расстроен, потому что его слова не полностью совпадали с тем, что вышло в интернете. Затем он перебрался в Барселону, и мы поговорили о многих вещах. О клубе, городе и всем остальном", – приводит слова Месси All About Argentina.

️ Se cumple UN AÑO de uno de los grandes cruces de Qatar 2022. Messi - Lewandowski. pic.twitter.com/KiHfYqKy6T — JS (@juegosimple__) November 30, 2023

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