Дубль поляка принес тяжелую победу, но поведение в очередной раз вызвало немало вопросов.

Барселона "закипела" после поражения от Шахтера – 4 игрока имеют претензии к Хави

Левандовски весь матч имел претензии к младшему на 19 лет Ламину Ямалу, сообщает Marca. Один из моментов попал на камеру. Левандовски ждал передачу в штрафной площадке, однако Ямал решил завершать эпизод сам и заработал только угловой. Юный вингер Барсы протянул руку ветерану для примирения, но тот показательно прошел мимо.

À quoi joue Lewandowski pic.twitter.com/TBuKVoxlR3 — French FCB (@FrenchFCB) November 12, 2023

С Левандовски такое случается не впервые. В начале ноября Хави эмоционально поздравлял всех подопечных, и только один Роберт проигнорировал тренера с недовольным лицом.

Барселона, пропустив на 18 секунде, одержала тяжелую победу – Левандовски впервые за два месяца забил в Ла Лиге