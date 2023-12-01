На груповому етапі ЧС-2022 збірна Аргентини зійшлася з Польщею. В одному з моментів Роберт Лєвандовскі наважився опікати Ліонеля Мессі. Зірка "альбіселесте" довго крутився з м'ячем і знущався з поляка, допоки той не сфолив.

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Виявилося, що Мессі зробив це навмисно. Лєвандовскі мав забирати "Золотий м'яч-2020", але церемонію скасували через пандемію коронавірусу. У 2021 році Роберт також провів потужний сезон, але поступився Мессі. Лео зі сцени відзначив досягнення конкурента, хоча Лєвандовскі засумнівався у щирості його слів. Тепер аргентинець детально описав своє сприйняття тих подій.

"Заяви Левандовскі мене непокоїли, тому що, коли я виграв "Золотий м'яч", то сказав те, що дійсно відчував. Втім, його реакція мене непокоїла.

Під час гри на ЧС я ігнорував Роберта саме тому, що це був він. Я був злий і думав, що він не повинен був говорити те, що сказав. Я був розлючений. Так, я навмисне пішов у дриблінг проти Лєвандовскі.

Після цього ми зустрілися, поговорили і погодилися, що це було непорозуміння. Він був засмучений, тому що його слова не повністю збігалися з тим, що вийшло в інтернеті. Потім він перебрався до Барселони, і ми поговорили про багато речей. Про клуб, місто та все інше", – наводить слова Мессі All About Argentina.

️ Se cumple UN AÑO de uno de los grandes cruces de Qatar 2022. Messi - Lewandowski. pic.twitter.com/KiHfYqKy6T — JS (@juegosimple__) November 30, 2023

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