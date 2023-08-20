Серьезные финансовые вливания Бекхэма и Ко начинают приносить свои плоды. Подопечные Херардо Мартино в финале новосозданного турнира в послематчевой лотерее прошли Нэшвилл.

Leagues Cup, финал

Нешвилл – Интер Майами – 1:1 (по пенальти – 9:10)

Голы: Пико, 57 – Месси, 23

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В решающем матче Кубка лиг Интер встречался с Нэшвиллом. Гости вышли вперед в середине первого тайма благодаря очередному шедевру Месси: аргентинец накрутил защитника и с линии штрафной выстрелил прямо под перекладину. Удержать преимущество, однако, не удалось: после перерыва хозяева сравняли.

В добавленное время Кампанья мог ставить точку в поединке, но выйдя один на один, не смог забить в пустые ворота Нэшвилла. В конце концов, основное время завершилось со счетом 1:1, и судьба матча определялась в серии пенальти.

В лотерее дело дошло до голкиперов, где все решил промах вратаря Нэшвилла (10:9). К слову, украинский защитник Сергей Кривцов уже традиционно вышел в старте и отыграл весь матч. Свою попытку с пенальти наш соотечественник уверенно реализовал, пробив под перекладину.

Как следствие, Интер завоевал первый трофей в своей истории. Дебютным он стал и для Кривцова с Месси в составе майамцев (аргентинец пополнил свою коллекцию уже 44-м призом).